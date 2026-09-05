Scontro frontale tra camion e moto, impatto mortale: “Stefano non ce l’ha fatta”

Le strade continuano a pretendere un tributo di vite umane troppo alto, strappando all’improvviso affetti, storie e legami costruiti in anni di vita. In un pomeriggio qualunque, la routine quotidiana si spezza per sempre nel tempo di un impatto sordo e fatale. Bastano pochi istanti, un attimo di tragica fatalità o una manovra sfortunata, per trasformare una tranquilla giornata in sella alla propria passione in una tragedia irreparabile. Un uomo affronta il suo ultimo viaggio senza sapere che non farà mai più ritorno a casa, lasciando dietro di sé una scia di dolore e una comunità attonita di fronte alla cruda realtà di un destino ingiusto.

Rilievi delle forze dell’ordine e indagini in corso

Un tragico incidente stradale ha sconvolto l’area dei Castelli Romani, portando via la vita al cinquantaduenne Stefano Vitozzi. Il dramma si è consumato nel pomeriggio di venerdì quattro settembre, verso le ore diciassette, nel territorio comunale di Marino, lungo via del Divino Amore. L’uomo, originario di Frascati, si trovava alla guida della sua Yamaha 900 quando si è scontrato violentemente con un pesante autocarro condotto da un uomo di sessantatré anni. La violenza dell’impatto non ha lasciato scampo al centauro. Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorritori del centootto con l’ambulanza, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo, deceduto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate nello scontro.

Sul luogo del sinistro sono celermente intervenuti gli agenti della polizia locale di Marino e della polizia locale di Velletri per effettuare i rilievi scientifici e gestire la viabilità della zona. Le forze dell’ordine stanno lavorando con massima attenzione per ricostruire con esattezza l’esatta dinamica del sinistro e chiarire le cause che hanno portato al tragico impatto tra la moto e il mezzo pesante. Come da prassi consolidata in questi contesti drammatici, la magistratura ha disposto il sequestro giudiziario di entrambi i veicoli coinvolti, la moto e il camion, così da permettere tutti gli accertamenti tecnici del caso. La comunità di Frascati si è subito stretta in un profondo cordoglio attorno ai familiari della vittima, in attesa che l’autorità giudiziaria sblocchi la salma per consentire la celebrazione dei funerali.

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