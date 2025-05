Scudetto Napoli, colpo di scena su Papa Leone: cosa si scopre

Nel corso di un’intervista rilasciata a Radio Crc, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha lanciato una dichiarazione destinata a far discutere: «Martedì andremo dal Papa». Il presidente azzurro ha così svelato una visita speciale in Vaticano che arricchisce ulteriormente la narrazione epica dello scudetto appena conquistato.

L’incontro in Vaticano dopo lo scudetto: Napoli celebra in grande

L’incontro tra il Napoli e il Papa rappresenta un momento simbolico per una città che vive di calcio e che ha festeggiato lo scudetto con una passione travolgente. De Laurentiis ha confermato che l’appuntamento con il Pontefice è previsto per martedì, anche se aveva deciso di non comunicarlo prima ai giocatori: «Non ho voluto dirlo ai ragazzi, ma martedì andremo dal Papa. Dobbiamo cavalcare l’onda di una Napoli vincente». Un modo per chiudere in bellezza una stagione che resterà nella storia del club.

