“Siamo invasi”: emergono a milioni dal fiume, ecco cosa e perché (VIDEO)

Fenomeni naturali di grande impatto possono sorprendere anche i luoghi più familiari, trasformandoli in scenari di intensa suggestione. In alcuni casi, il cielo viene letteralmente invaso da milioni di esseri viventi, creando un’atmosfera che ricorda scene cinematografiche e che attira l’attenzione di studiosi e cittadini. Questi eventi, pur apparendo insoliti o persino inquietanti, rappresentano spesso manifestazioni della forza e della complessità dell’ecosistema locale.

Leggi anche: Contromano in autostrada, ci sono morti: la scoperta su chi chi era alla guida

Budapest, invasione di effimere sul Danubio: cosa sta succedendo

L’attuale fenomeno che interessa il Danubio si distingue per la sua intensità e per l’impatto visivo che genera. Si tratta di una vera e propria “esplosione” di vita, capace di trasformare in poche ore i paesaggi fluviali in qualcosa di unico. Dietro a questa improvvisa apparizione si cela una spiegazione scientifica precisa, che rivela l’importanza di simili eventi per il monitoraggio ambientale.

La presenza simultanea di milioni di piccoli insetti, noti come effimere, introduce interrogativi sia dal punto di vista biologico sia per quanto riguarda la gestione del territorio. Se da un lato l’invasione può creare disagi, dall’altro rappresenta un chiaro indicatore della qualità delle acque e della vitalità dell’habitat fluviale.

La comparsa delle effimere lungo il Danubio

Dal 2012, il fenomeno noto come blooming delle effimere si verifica con una frequenza e un’intensità crescenti lungo il Danubio. Gli insetti effimeri, il cui nome deriva dal greco “ephemeros” che significa “di breve durata”, trascorrono la maggior parte della loro vita allo stadio larvale sott’acqua. Solo al momento della riproduzione emergono in massa, dando origine a uno spettacolo di breve durata che coinvolge sia le rive che il cielo sopra il fiume.

Gli esperti sottolineano come la presenza numerosa di queste specie sia strettamente correlata alla qualità dell’acqua. Le effimere sono infatti particolarmente sensibili all’inquinamento e riescono a sopravvivere esclusivamente in ambienti puliti e ben ossigenati. Per questo motivo, la loro comparsa rappresenta un importante indicatore biologico dello stato di salute del fiume.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva