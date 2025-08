Simona Cinà, spunta ora un dettaglio sospetto: è shock – Simona Cinà, ventunenne originaria di Bagheria, in provincia di Palermo, è stata trovata priva di vita nella piscina di una villa al termine di una festa di laurea svoltasi il 1° agosto. Il tragico evento ha scosso profondamente l’opinione pubblica, ponendo l’accento su molteplici interrogativi che hanno spinto le autorità ad avviare indagini approfondite. La famiglia della giovane chiede trasparenza e giustizia, mentre emergono nuovi particolari sui momenti precedenti e successivi al decesso.

La ricostruzione dei fatti evidenzia che Simona era presente alla festa insieme a circa ottanta partecipanti. La villa, affittata per l’occasione, disponeva di una piscina di dimensioni contenute. Gli inquirenti hanno raccolto diverse testimonianze, ma il quadro resta ancora frammentario. Il corpo della giovane sarebbe rimasto in acqua per diversi minuti, suscitando dubbi sulla dinamica della tragedia, soprattutto considerando l’elevato numero di presenti e le dimensioni ridotte della piscina stessa.

L’avvocato della famiglia Cinà ha richiesto con urgenza l’esame autoptico

L’avvocato della famiglia Cinà, Gabriele Giambrone, ha richiesto con urgenza l’esame autoptico, sottolineando la presenza di elementi poco chiari: “Qualcosa nella storia non torna. Ci sono troppi aspetti da chiarire”. La posizione in cui è stato recuperato il corpo non sarebbe coerente con un semplice incidente, e resta ancora da chiarire come mai nessuno si sia accorto tempestivamente della presenza della ragazza in acqua. L’ipotesi di un malore improvviso è tra quelle vagliate dagli investigatori. Secondo le prime informazioni, la festa era stata organizzata da alcuni amici di Simona, con l’invito diffuso tramite WhatsApp. Le autorità stanno analizzando i dispositivi elettronici alla ricerca di elementi utili alle indagini. La villa, composta principalmente da un patio e dalla piscina, era stata affittata per l’uso esclusivo dello spazio esterno.

