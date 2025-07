Sinner, con chi l’hanno beccato dopo Wimbledon: gossip bomba – La recente affermazione di Jannik Sinner a Wimbledon ha attirato l’attenzione dei media non solo per i risultati ottenuti in campo, ma anche per gli sviluppi riguardanti la sua vita privata. Dopo il titolo conquistato sull’erba londinese, sono emerse notizie relative a un presunto legame sentimentale tra il tennista e una modella danese. Le indiscrezioni, inizialmente considerate ipotesi, hanno trovato riscontro in una serie di elementi che suggeriscono una relazione in corso.

Secondo fonti vicine all’ambiente sportivo, la conoscenza tra Sinner e Laila Hasanovic avrebbe avuto inizio in un contesto discreto, lontano dall’attenzione mediatica. Già durante gli Internazionali di Roma, la modella è stata avvistata sugli spalti mentre seguiva da vicino le partite del tennista altoatesino. Successivamente, Hasanovic sarebbe stata presente anche a Parigi in occasione della finale del Roland Garros. In seguito, Sinner avrebbe effettuato un viaggio in Danimarca, paese d’origine della modella, particolare notato dagli osservatori più attenti. Infine, la presenza della stessa a Wimbledon, ufficialmente per motivi professionali, è stata interpretata da molti come un modo per restare accanto al tennista durante uno dei momenti più significativi della sua carriera.

Spostamenti dopo Wimbledon: tra impegni e riservatezza

Nel periodo immediatamente successivo alla vittoria, Jannik Sinner ha trascorso poche ore in Italia per accompagnare i familiari a Bolzano, per poi ripartire con un volo privato senza fornire indicazioni sulla destinazione. Diverse fonti riferiscono che il tennista si sia diretto a Copenaghen e che, insieme a Laila Hasanovic, stia pianificando un viaggio privato. Al momento, non sono giunte conferme ufficiali in merito.

