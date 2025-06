Sinner, le parole dopo la sconfitta contro Bublik gelano i tifosi – Il giovane tennista Jannik Sinner ha affrontato la sconfitta contro Aleksandr Bublik durante il torneo ATP di Halle, lasciando il campo erboso della Germania con sentimenti contrastanti. Nonostante la delusione, il numero uno italiano ha saputo mantenere calma e lucidità, dichiarando: “Mi serve qualche giorno di pausa prima di Wimbledon”. Questa frase riflette una maturità acquisita anche attraverso le difficoltà incontrate.

La partita ha visto un Sinner inizialmente in ottima forma, capace di dettare il ritmo nel primo set. La sua crescente confidenza sull’erba, una superficie che in passato non gli aveva portato molta fortuna, è stata evidente. “Ho giocato un buon tennis, avevo sensazioni positive e ho avuto diverse chance con le palle break nel secondo set”, ha commentato dopo la partita.

Tuttavia, nei momenti decisivi, Bublik ha saputo cogliere l’opportunità. Anche se Sinner si trovava in una posizione favorevole per chiudere il set, il suo avversario ha elevato il livello proprio nel game cruciale, ottenendo il break. “Lui è stato molto bravo. Sull’erba basta un attimo per perdere il turno di servizio e cambiare il corso del set”, ha spiegato Sinner, sottolineando la rapidità con cui le dinamiche possono mutare su questa superficie. Nel terzo set, Sinner ha avuto un’altra possibilità di ribaltare la situazione. “Ho avuto una palla break, ma non sono riuscito a concretizzarla”, ha ammesso con franchezza. Da quel momento in poi, Bublik ha saputo gestire le fasi critiche, sfruttando le condizioni del campo e mostrando grande abilità al servizio.

