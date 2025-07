Sinner, problema durante il match a Wimbledon: medico in campo

Durante la sfida degli ottavi di finale di Wimbledon contro Grigor Dimitrov, Jannik Sinner ha evidenziato un gesto inusuale rivolgendosi al suo angolo, seguito dalla richiesta di un Medical Time Out. L’intervento si è reso necessario a causa di un fastidio al gomito destro, manifestatosi dopo una caduta nel primo gioco e progressivamente peggiorato, incidendo sulla prestazione del tennista italiano.

Trattamento medico durante il secondo set

Il fisioterapista è stato chiamato in campo dopo oltre un’ora di partita, nel corso del secondo set. L’atleta ha ricevuto un massaggio mirato e una pillola analgesica, senza necessità di bendaggio. Il personale medico ha valutato i movimenti e le condizioni del braccio di Sinner, monitorando la situazione per evitare peggioramenti.

Situazione del match al momento dell’interruzione

Nonostante il dolore, Sinner ha scelto di proseguire, dimostrando determinazione. Tuttavia, al momento del time out, il punteggio vedeva Dimitrov avanti 6-3, 3-2. La prestazione dell’italiano risultava meno efficace rispetto agli incontri precedenti, probabilmente a causa delle condizioni fisiche non ottimali.

L’incontro si svolge sul Centre Court di Wimbledon, trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport Tennis e in streaming su Sky Go e NOW. In palio c’è l’accesso ai quarti di finale, dove il vincitore affronterà Ben Shelton. L’attenzione del mondo del tennis resta puntata sulle condizioni del braccio di Jannik Sinner, in attesa di ulteriori aggiornamenti.