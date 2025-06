Sinner spiega perché i tifosi francesi hanno tifato per Alcaraz: cos’è successo

Durante l’ultima finale del Roland Garros, Jannik Sinner ha affrontato non solo il suo avversario in campo, ma anche un pubblico sorprendentemente schierato. L’atmosfera sulla Philippe Chatrier era inaspettata e i tifosi presenti hanno chiaramente espresso il loro supporto per Carlos Alcaraz, in modo particolare nei momenti cruciali del match. Ogni volta che Alcaraz segnava un punto, il sostegno si faceva sentire con forza, rendendo l’ambiente piuttosto ostile per l’italiano.

Finale Roland Garros, il pubblico dalla parte di Alcaraz

La partita, che si prospettava essere un trionfo per Sinner, si è trasformata in una sfida complessa. Non solo doveva confrontarsi con il talento di Alcaraz, ma anche con la tribuna che lo supportava. Il pubblico non si limitava ad applausi, ma si lasciava andare a “ola” prolungate e calava in un silenzio imbarazzante quando era Sinner a giocare. Un episodio particolare ha visto un raccattapalle dimenticare un oggetto sul collo dello spagnolo, scatenando la sua ira e costringendo Sinner a rimandare un punto in un momento decisivo del match. Dopo la partita, il tennista altoatesino ha spiegato in conferenza stampa perchè il pubblico ha tifato per Alcaraz. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)