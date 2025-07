Sondaggi Mentana, terremoto nella politica: chi sale e chi crolla – L’ultimo aggiornamento dei sondaggi elettorali presentato da SWG per il Tg La7 diretto da Enrico Mentana, in data 28 luglio, offre una panoramica dettagliata dell’attuale scenario politico italiano. Mentre alcune forze politiche mantengono la propria posizione, altre vivono momenti di crescita o difficoltà, delineando un contesto in continua evoluzione. Fratelli d’Italia consolida la propria posizione di leadership con il 29,9% dei consensi, confermando la tendenza osservata nelle settimane precedenti e rafforzando la guida di Giorgia Meloni nel panorama politico nazionale.

Il dato relativo a Fratelli d’Italia riflette un consenso stabile che, secondo gli analisti, deriva da una combinazione di fattori quali la continuità nella linea politica, la presenza mediatica della leader e una percezione di affidabilità tra l’elettorato di destra. Questo risultato pone il partito nettamente davanti agli altri, confermando la centralità del centrodestra nella scena italiana. Nel campo opposto, il Partito Democratico subisce una lieve flessione, scendendo al 22,4% (-0,3%). La guida di Elly Schlein è messa alla prova da difficoltà interne e da un calo di consensi che si riflette nei numeri diffusi dal sondaggio. Parallelamente, il Movimento 5 Stelle mostra una crescita dello 0,4%, attestandosi al 13,4%. Questo incremento suggerisce una capacità del movimento di recuperare parte dell’elettorato perso in passato, probabilmente grazie all’azione e alla visibilità di Giuseppe Conte.

La situazione di Lega, Pd e M5s

All’interno della coalizione di centrodestra, la Lega mantiene immutata la propria quota di consensi all’8,4%, segno di una base elettorale fedele ma senza particolari slanci. Forza Italia invece registra un piccolo passo avanti, passando dal 7,9% all’8,1%. Sul versante opposto, la coalizione Verdi e Sinistra scende al 6,7% (-0,2%), indicando una perdita di fiducia tra i sostenitori dell’area progressista.

Il contesto politico attuale è ulteriormente complicato dalle tensioni che attraversano il Partito Democratico. Le discussioni interne e le divergenze strategiche stanno mettendo a dura prova la leadership di Elly Schlein, mentre la figura di Giuseppe Conte si impone come riferimento alternativo per l’elettorato di sinistra. La possibilità di una nuova alleanza con il Movimento 5 Stelle resta sullo sfondo, ma le divergenze tra i due schieramenti rendono incerta ogni prospettiva di collaborazione stabile.

