Stop improvviso al tour, l’annuncio del cantante gela i fan

Una delle leggende del rock mondiale ha recentemente annunciato la cancellazione di sei concerti a causa di problemi di salute. L’artista, noto per la sua carriera straordinaria, ha dovuto fermarsi per un’“influenza” che lo ha costretto a rinunciare alle esibizioni previste negli Stati Uniti, incluse tappe a Las Vegas e in California.

Annuncio sui social: stop al tour del famoso artista

Rod Stewart costretto a cancellare sei concerti per motivi di salute. L’annuncio della cancellazione è stato comunicato tramite i canali social dell’artista, dove l’artista ha espresso il suo dispiacere ai fan: “Mi dispiace tantissimo, amici. Sono devastato e mi scuso sinceramente per qualsiasi disagio. Tornerò presto sul palco”. La decisione ha portato alla riprogrammazione di due concerti in California, mentre quelli in Nevada sono stati definitivamente annullati.

Prossimo appuntamento al Glastonbury Festival

Nonostante il temporaneo stop, l‘esibizione di Stewart al Glastonbury Festival rimane confermata per il 29 giugno. L’evento rappresenta un momento importante per l’artista, che salirà sul palco durante il “legend slot”, una fascia dedicata a iconici musicisti internazionali. Tra i nomi illustri che hanno partecipato a questa tradizione ci sono Paul McCartney e Diana Ross.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva