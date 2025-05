Sorelle Cappa, intercettato il padre Ermanno: cosa disse dopo il delitto

Non sono mai state indagate, eppure continuano a essere nominate ogni volta che si torna a parlare del delitto di Garlasco. Le sorelle gemelle Paola e Stefania Cappa sembrano inseguite da un’ombra che non le ha mai veramente lasciate. La Procura non ha mai ipotizzato un loro coinvolgimento, eppure l’attenzione mediatica non accenna a calare. La loro convocazione, prevista come testimoni, non dovrebbe essere imminente, ma intanto una nuova intercettazione getta un’ulteriore luce su quanto accadde dopo l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007.

Il rimprovero del padre: “Vi stritolano, fate ridere i polli”

A parlare stavolta è Ermanno Cappa, padre delle due gemelle, avvocato noto e rispettato, un tempo considerato “principe del Foro”. È lui a prendere le distanze dall’esposizione mediatica delle figlie. In una intercettazione riportata dal settimanale Giallo, l’uomo avrebbe detto alla figlia Stefania:

“Vi stritolano, siete già su internet, fate ridere i polli. Vi stanno prendendo per il cu** tutto il mondo”.

Parole dure, pronunciate all’indomani del tentativo delle sorelle di apparire legate a Chiara Poggi attraverso un fotomontaggio mal riuscito, che all’epoca suscitò parecchie polemiche. Era il 2007, ma quel gesto – a distanza di quasi 18 anni – continua a ritorcersi contro di loro.

L’attacco a Vittorio Feltri

Sempre nella stessa intercettazione, il padre delle gemelle Cappa avrebbe espresso giudizi anche su Vittorio Feltri, giornalista e direttore noto per aver sostenuto da sempre la tesi dell’innocenza di Alberto Stasi, l’ex fidanzato di Chiara Poggi e unico condannato per l’omicidio, in via definitiva a 16 anni di reclusione. Secondo quanto riportato, Ermanno Cappa avrebbe tentato di infangare Feltri, segno di quanto il caso Poggi fosse diventato, anche per la famiglia Cappa, una questione spinosa e dai contorni delicati.

