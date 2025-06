Spalletti esonerato, chi al suo posto: i nomi favoriti

Social. Un inaspettato evento scuote il panorama calcistico in Italia. Luciano Spalletti, attuale tecnico della Nazionale, è pronto a lasciare il suo incarico immediatamente dopo il match contro la Moldova, previsto per domani sera. Questo annuncio sorprendente, rivelato durante la conferenza stampa pre-gara, ha lasciato senza parole i giornalisti e gli esperti del settore. Nonostante le voci circolassero sottovoce da settimane, la notizia è giunta come un fulmine a ciel sereno, confermando i sussurri che molti avevano ignorato.

L’avventura di Spalletti alla guida della Nazionale è stata breve e complessa. Dopo il successo nel campionato con il Napoli, il tecnico toscano è giunto a Coverciano con l’obiettivo di rinnovare l’identità di gioco degli Azzurri. Tuttavia, ha dovuto affrontare un gruppo di giocatori stanchi e un sistema federale che ha limitato la sua capacità decisionale. Le tensioni con alcuni giocatori di spicco e le scelte tattiche discutibili hanno minato la fiducia nella sua leadership. La pesante sconfitta per 3-0 contro la Norvegia, che ha compromesso la qualificazione ai Mondiali, è stata il colpo di grazia.

