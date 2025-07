Sparatoria al mercato, diversi morti: la situazione – Nelle prime ore della giornata, il mercato di Bang Sue a Bangkok era come sempre animato dai suoni e dai colori della vita quotidiana: voci che si rincorrevano tra i banchi, clienti intenti a contrattare e odori intensi di prodotti freschi. Tuttavia, questa consuetudine è stata improvvisamente interrotta da una serie di colpi d’arma da fuoco, scatenando il panico tra i presenti. In pochi istanti, la serenità si è trasformata in terrore, con grida disperate e una fuga caotica che ha lasciato dietro di sé un silenzio irreale e carico di paura. Almeno cinque le persone uccise. Di seguito tutti i dettagli.

Sparatoria al mercato, diversi morti: la situazione

Le indagini hanno confermato che un uomo armato ha aperto il fuoco all’interno di uno dei più frequentati mercati alimentari della capitale thailandese, provocando la morte di sei persone e il ferimento grave di un’altra. L’accaduto ha rapidamente trasformato un luogo di socialità e lavoro in una scena del crimine drammatica, segnata da sangue, sirene e domande senza risposta. Molti testimoni, ancora sotto choc, hanno raccontato di aver visto persone correre verso le uscite, mentre altri si rifugiavano sotto i banchi per mettersi in salvo.

Un uomo ha sparato in un mercato di Bangkok, in Thailandia

Secondo quanto riferito dalla polizia locale, il presunto responsabile della sparatoria di massa si è tolto la vita subito dopo aver compiuto l’attacco. “Per ora si tratta di una sparatoria di massa”, ha dichiarato Worapat Sukthai, vice capo della polizia distrettuale, specificando che sono in corso accertamenti per chiarire il movente del gesto. Le autorità stanno analizzando ogni dettaglio per risalire alle cause che hanno portato a questa tragedia e identificare eventuali collegamenti con altri episodi recenti. Non sono ancora state rese note le generalità delle vittime né la dinamica precisa che ha preceduto l’attacco. Tuttavia, dalle prime ricostruzioni, sembra che l’azione sia stata accuratamente pianificata e indirizzata verso obiettivi specifici. Le forze dell’ordine stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza installate nell’area e raccogliendo numerose testimonianze dai presenti, al fine di ricostruire con precisione i movimenti dell’aggressore e comprendere se abbia agito da solo o con la complicità di altri.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva