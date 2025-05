Dramma in serie A, si accascia in campo durante la partita

Attimi di tensione e apprensione hanno scosso lo stadio Olimpico Grande Torino durante l’anticipo della 35ª giornata di Serie A tra Torino e Venezia, conclusosi con un pareggio per 1-1. Il match, già carico di emozioni, ha vissuto un momento drammatico quando l’allenatore dei granata si è accasciato improvvisamente a terra, suscitando preoccupazione tra giocatori, staff e tifosi. L’episodio si è verificato subito dopo la concessione di un calcio di rigore a favore dei granata, trasformato successivamente da Vlasic. La scena ha lasciato tutti col fiato sospeso, ma fortunatamente l’allenatore si è ripreso rapidamente, rassicurando tutti sulle sue condizioni. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Terremoto all’alba sull’Appennino: scossa di magnitudo 3.8 sveglia la città

Il malore dell’allenatore del Torino durante Torino-Venezia

Al 76° minuto, con il Torino in svantaggio per 1-0, l’arbitro Sozza ha concesso un calcio di rigore ai granata dopo una revisione al VAR per un tocco di mano in area di Idzes. Poco prima dell’esecuzione del penalty, il tecnico dei granata si è alzato dalla panchina e ha avuto un acceso scambio con il difensore Maripan. Improvvisamente, ha perso l’equilibrio ed è crollato al suolo, vittima di un apparente calo di pressione dovuto alla tensione del momento.

Lo staff medico è intervenuto immediatamente, sollevandogli la testa e monitorandolo costantemente. L’allenatore è rimasto sempre cosciente e, dopo pochi secondi, si è rimesso in piedi tra l’applauso sollevato dello stadio. L’episodio, per quanto spaventoso, si è fortunatamente risolto senza gravi conseguenze, ma ha lasciato un segno nella serata. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: “Macabro”. Polemiche dopo l’esibizione al concerto del Primo Maggio: cos’è successo

Leggi anche: Caso Paganelli, la moglie di Dassilva lancia un appello sulle condizioni del marito

La reazione di Di Francesco e il gesto di fair play

Tra i primi a correre verso la panchina c’è stato Eusebio Di Francesco, allenatore del Venezia, che ha voluto sincerarsi personalmente delle condizioni del collega. Un gesto che è stato accolto con un lungo applauso dal pubblico torinese, sottolineando lo spirito sportivo e la solidarietà che possono emergere anche nei momenti più tesi di una partita.

Una volta ristabilitosi, l’allenatore granata ha ripreso il proprio posto e ha continuato a dirigere i suoi uomini fino al fischio finale. Nel frattempo, Vlasic ha trasformato il rigore con freddezza, riportando il Torino in parità dopo il vantaggio iniziale del Venezia, firmato da Kike Perez nel primo tempo. La gara si è conclusa sull’1-1, ma il ricordo più vivido resterà sicuramente quel momento di panico.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva