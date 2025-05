Caso Paganelli, la moglie di Dassilva lancia un appello sulle condizioni del marito

In una recente intervista trasmessa su Ore 14 condotto da Milo Infante su Rai 2, Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, ha espresso profonda preoccupazione per le condizioni del marito, attualmente in carcere con l’accusa di omicidio di Pierina Paganelli. Le sue dichiarazioni hanno sollevato un dibattito pubblico sulle condizioni di detenzione di Dassilva, lanciando un appello alle autorità. (Continua dopo le foto)

Valeria Bartolucci risponde alle accuse contro di lei e contro il marito

Nel corso dell’intervista a Ore 14, Bartolucci ha affrontato le accuse contenute nell’ordinanza del giudice per le indagini preliminari, criticando la messa in dubbio della sua credibilità. “Non ho mai detto bugie”, ha dichiarato, sottolineando che alcune interpretazioni dell’ordinanza le sono parse come un insulto alla sua intelligenza, chiedendo chiarimenti sulle ragioni delle accuse di inattendibilità. Il sentimento di impotenza è palpabile nelle parole di Bartolucci, che descrive come ogni azione del marito venga percepita in modo negativo. “Vede che ogni cosa che fa viene ritorta contro di lui”, ha affermato, evidenziando la mancanza di fiducia di Dassilva nella possibilità di trovare una via d’uscita dal suo attuale stato. Ciò che preoccupa maggiormente la donna adesso sono le condizioni del marito. (Continua dopo le foto)

Caso Paganelli, Valeria Bartolucci preoccupata per le condizioni di Dassilva: cosa ha rivelato

Dassilva ha iniziato uno sciopero della fame e della sete, una protesta estrema che ha avuto evidenti effetti sulla sua salute fisica. Bartolucci ha descritto il marito come “molto dimagrito e disidratato”, sottolineando un evidente calo di peso e una perdita di lucidità mentale. La situazione di Louis Dassilva, già delicata dal punto di vista legale, viene ulteriormente complicata dal suo stato di salute. La moglie insiste sulla necessità di un’attenzione particolare, non solo per il caso giudiziario in corso, ma anche per le condizioni umane e dignitose del marito durante il periodo di detenzione.

