BigMama sale sul palco del Primo Maggio e fa piangere tutti: le parole strazianti (VIDEO)

Durante il Concerto del Primo Maggio a Roma, l'artista BigMama ha lanciato un grido di allarme dal palco, denunciando un fatto che ormai sembra insostenibile. In un momento di forte emozione, ha fermato la musica per parlare direttamente al pubblico e a chi la seguiva da casa. "Io non ce la faccio più", ha detto con amarezza. Cos'è successo?

BigMama, il monologo contro gli haters al Concertone del Primo Maggio commuove tutti

"Io non ce la faccio più. Nell'ultimo periodo c'è tantissimo odio. Tantissimo." La rapper ha affrontato il tema del "hating", descrivendolo come una spirale crescente di giudizi e insulti che colpiscono chiunque decida di esporsi pubblicamente. Con una voce piena di emozione, ha dichiarato: "Parlerò dell'hating, di tutti quelli che si sentono liberi di commentare negativamente quello che fai. Sta diventando tutto troppo esagerato. Mi chiedo: perché vi parte questo sadismo, che magari arriva dall'insoddisfazione?"

BigMama: “Se non vi piaccio, cambiate canale”

Le sue parole sono state un pugno dritto al cuore, per la loro onestà e vulnerabilità. Ha continuato dicendo: “Se non vi piaccio io cambiate canale; se non vi piace il mio corpo fate in modo di non diventare mai come me; se non vi piace quello che dico, bloccatemi: ma fateci vivere.” Ha poi condiviso un aspetto personale e doloroso del suo passato: “Che ne sapete della mia storia? Il mio corpo mi ha tolto tanto, mi ha fatto soffrire, a vent’anni mi ha fatto chiudere in ospedale per la chemioterapia. Io lo perdono, perché non lo potete perdonare voi?”

