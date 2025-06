“Stanno per separarsi”: la coppia vip ai titoli di coda. Gli indizi che confermano la rottura

Sembravano una delle coppie più affiatate dello showbiz, e invece, secondo quanto riportato dai media americani, sarebbero arrivati al capolinea. Dopo quasi dieci anni insieme e una figlia, Daisy Dove, la cantante e l’attore starebbero vivendo un momento di crisi profonda, ormai da mesi. A detta di più fonti, non si tratterebbe solo di un allontanamento momentaneo, ma di una vera e propria rottura in attesa di essere resa pubblica.

Leggi anche: Roberto Benigni prende in giro Vespa, la gag a “Cinque Minuti”

Sempre più lontani: “Tutti intorno a loro lo sanno”

A lanciare l’allarme è stato il magazine Us Weekly, citando una fonte vicina alla coppia che ha parlato chiaro: “Trascorrono sempre più tempo separati. Non è un segreto che da tempo abbiano dei problemi. Tutti intorno a loro lo sanno”. A confermare l’aria di addio è anche PageSix, secondo cui la decisione sarebbe già stata presa: “È finita. Stanno solo aspettando che lei finisca il tour”. Il riferimento è al Lifetimes Tour della popstar, che la tiene impegnata in giro per il mondo mentre Orlando Bloom si trova a Miami, lontano dai riflettori, e soprattutto da lei.

Dalla delusione musicale allo stress personale

Secondo le ricostruzioni della stampa americana, uno dei momenti chiave nella crisi tra i due sarebbe arrivato dopo l’uscita di “143”, l’ultimo album di Katy Perry, accolto in modo tiepido da critica e pubblico. “Katy era profondamente frustrata dopo la fredda accoglienza riservata al suo nuovo album. Questo le ha causato molto stress”, ha raccontato una fonte a PageSix.

Orlando Bloom, inizialmente comprensivo, avrebbe però sofferto per l’impatto di quella delusione sulla coppia. A peggiorare il quadro ci sarebbe poi stata la polemica legata al viaggio nello spazio della cantante con un equipaggio tutto al femminile, criticato duramente sui social. Una sequenza di eventi che avrebbe minato l’equilibrio della relazione.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva