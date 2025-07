Strage sulla strada, sei morti: una domenica infernale

Un velo di tristezza e sgomento si è posato sull’Italia in questo fine settimana, macchiato da una serie di tragedie stradali che hanno strappato vite e lasciato dietro di sé dolore e interrogativi. Non si tratta di numeri, ma di storie interrotte, di famiglie distrutte, di sogni infranti in un attimo, in quel frangente in cui la lamiera si accartoccia e il silenzio cala pesante, annullando il frastuono di un impatto fatale.

Immaginate un tranquillo sabato sera, forse il ritorno a casa dopo una cena, un viaggio in moto sotto le stelle, o un’alba che si tinge di rosa promettendo un nuovo giorno. Invece, per alcune persone, quella promessa non è mai arrivata. Il sibilo dei pneumatici sull’asfalto, un urto improvviso, il rumore delle sirene che lacera la quiete della notte: questi sono i suoni che hanno scandito gli ultimi momenti di sei persone, vittime di un destino crudele che si è manifestato sulle strade, trasformando arterie di collegamento in scenari di lutto.

Il bilancio dell’ennesima domenica di sangue sulle strade italiane

Il bilancio di questo fine settimana nero è di sei vittime in cinque distinti incidenti, a cui si aggiungono numerosi feriti. Un panorama desolante che riaccende i riflettori sulla questione della sicurezza stradale nel nostro paese.

L’incidente più grave si è consumato sulla strada provinciale Matera-Metaponto. Qui, in un frontale violentissimo tra due autovetture, hanno perso la vita un marito di 45 anni e la moglie di 50. La loro esistenza, unita da anni di amore e condivisione, è stata spezzata in un istante, lasciando un vuoto incolmabile. Tre altre persone sono rimaste ferite in questo terribile impatto, il cui dinamismo è ancora oggetto di approfondite indagini.

L’alba di domenica ha portato con sé un’altra notizia tragica dall’Oltrepò Pavese. Poco dopo le 6 del mattino, nel tratto di strada che congiunge Albaredo Arnaboldi e Campospinoso, lo scontro tra due veicoli ha mietuto un’altra vittima. Una donna di 62 anni ha perso la vita sul colpo. L’incidente ha coinvolto anche due giovani donne, di 28 e 24 anni, e un uomo di 62 anni, tutti rimasti feriti e soccorsi dai sanitari.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva