“Tenete scorte di cibo in casa”. El Niño, arriva l’allarme che spaventa tutti

Di fronte a alluvioni, siccità e incendi che possono mettere in difficoltà servizi e collegamenti, dal Regno Unito arriva un invito destinato a far discutere: avere in casa una piccola disponibilità di cibo e beni indispensabili. Non si tratta di un allarme su una carenza imminente, ma di una misura di prudenza collegata alla crescente esposizione agli eventi climatici estremi.

L’indicazione è stata formulata dalla ministra britannica dell’Ambiente Angela Eagle, intervenuta sul tema della preparazione delle comunità davanti agli effetti che possono essere associati a El Niño e a un clima sempre più instabile. Il punto, secondo quanto riportato dalla ministra, è ridurre le difficoltà nelle prime ore di una possibile emergenza.

«Se avete una scorta di cibo che vi permetta di sopravvivere per un po’ prima dell’arrivo dei servizi di emergenza, sarete in una situazione molto migliore rispetto agli altri». Le parole non sono quindi un invito all’accaparramento, bensì un richiamo alla capacità di affrontare temporaneamente l’interruzione di servizi, trasporti o forniture.

In un’intervista al Guardian, Eagle ha posto l’accento sull’adattamento climatico, cioè sulla necessità di organizzarsi prima che l’emergenza si manifesti. Le istituzioni sono chiamate a rafforzare infrastrutture e piani di risposta, mentre ai cittadini viene chiesto di valutare precauzioni semplici e proporzionate.

Scorte di cibo e beni essenziali: cosa prevede l’invito

La raccomandazione riguarda una riserva domestica essenziale, utile per superare il tempo necessario all’arrivo dei soccorsi o al ripristino della normale distribuzione. Durante un’alluvione, una nevicata eccezionale, un incendio esteso o una grave perturbazione, alcune aree possono infatti rimanere isolate e i mezzi di emergenza potrebbero incontrare ritardi.

In queste circostanze, la disponibilità di alimenti a lunga conservazione, acqua e prodotti di prima necessità può offrire un margine di autonomia alle famiglie. Il messaggio della ministra non indica quantità specifiche né annuncia restrizioni: si riferisce piuttosto alla preparazione ordinata di fronte a eventualità che, con fenomeni meteorologici più severi, possono diventare più frequenti.

«Si tratta di prepararsi per essere un po’ più resilienti», ha spiegato Eagle. La resilienza, in questo contesto, riguarda la possibilità di assorbire le conseguenze immediate di un evento avverso senza aggravare la pressione sui soccorsi, che devono prioritariamente raggiungere le persone in condizioni di maggiore vulnerabilità.

La distinzione resta importante: una piccola riserva ragionata non coincide con l’accumulo indiscriminato di prodotti. L’obiettivo è evitare situazioni di difficoltà nell’immediato, mantenendo una risposta collettiva equilibrata e lasciando che la rete dei servizi di emergenza operi con efficacia nelle zone più colpite.

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