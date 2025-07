Terremoto in Italia, crolla il costone: immagini spaventose – Un sisma di magnitudo 4.6 ha scosso l’Italia, colpendo con particolare intensità la regione dei Campi Flegrei. Il terremoto, avvenuto alle 12:47, ha costretto molti cittadini a evacuare le loro abitazioni e a trovare rifugio in strada, colti da un forte senso di timore per la potenza della scossa. L’INGV ha localizzato l’epicentro in mare, tra Bacoli e Pozzuoli, in una zona già nota per l’attività sismica frequente.

Terremoto in Italia, crolla il costone: immagini spaventose

La situazione è diventata ancora più critica con il crollo di un costone roccioso a Punta Pennata, che ha sollevato una nube di polvere visibile anche a distanza. Fortunatamente, al momento non si segnalano feriti, solo danni minori e un diffuso senso di paura tra la popolazione. “È stato terribile… non ci posso credere”, ha dichiarato Anna Mazza, condividendo il video del crollo sui social.

Terremoto a Napoli, crollo improvviso della falesia

Il crollo della falesia ha destato particolare preoccupazione, poiché la zona era già stata indicata come instabile dal punto di vista idrogeologico. I Vigili del Fuoco e la Protezione Civile sono intervenuti immediatamente per controllare la situazione e monitorare l’evoluzione del fronte roccioso, specialmente perché l’area è solitamente frequentata da bagnanti, anche se, fortunatamente, nessuno era presente al momento del crollo. Altri piccoli smottamenti sono stati riportati anche presso il Castello di Baia, dove alcune rocce si sono staccate dalla base, cadendo sulla spiaggia sottostante. Quest’ultima era frequentata al momento, ma non si registrano feriti. Per motivi di sicurezza, l’accesso all’area è stato temporaneamente interdetto.

