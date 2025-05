Terremoto in Italia, nuova scossa in mattinata: paura tra la popolazione

Una leggera ma percepibile scossa di terremoto ha scosso questa mattina la zona del Vesuvio, seminando preoccupazione tra i residenti. La terra ha tremato alle 7:40, in una Napoli ancora assonnata, e l’epicentro del sisma è stato localizzato nei pressi del Comune di Ottaviano. Il fenomeno, anche se contenuto nella magnitudo, si inserisce in un quadro di instabilità sismica che negli ultimi mesi sta interessando in modo sempre più costante l’area vulcanica napoletana. E stavolta, a far salire la tensione, c’è anche un nuovo sciame sismico in corso nella zona dei Campi Flegrei.

La scossa rilevata dai sismografi dell’Ingv

Secondo quanto registrato dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv, la scossa è stata di magnitudo 2.2, con una profondità di appena 0,1 chilometri. Un dato che, per quanto non drammatico, ha fatto sì che il sisma venisse chiaramente avvertito dalla popolazione in superficie, soprattutto nel Comune di Ottaviano, il più vicino all’epicentro.

I cittadini hanno riferito di un tremore secco e improvviso, durato pochi secondi, che ha però generato una forte apprensione. Nessun danno è stato segnalato, ma la paura è tornata a farsi sentire, come spesso accade in un’area già nota per la sua instabilità geologica.

