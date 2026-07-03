Terremoto poco fa, scossa fortissima: la situazione

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 ha interessato l’isola di Halmahera, nell’Indonesia nord-orientale. In base alle informazioni disponibili, le autorità locali non hanno riportato vittime né danni e non risulta emessa alcuna allerta tsunami.

La rilevazione è stata diffusa dall’Istituto Geologico degli Stati Uniti (USGS), che ha localizzato l’evento in mare, a circa 58,5 chilometri dalla città di Tobelo, capoluogo della regione e principale centro abitato dell’isola.

L’ipocentro è stato stimato a una profondità di 120 chilometri. Una profondità di questo tipo tende, in molti casi, a ridurre l’impatto in superficie rispetto a eventi più superficiali, pur potendo rendere la scossa percepibile su un’area più ampia.

Al momento non sono state indicate criticità immediate legate al moto ondoso e, secondo quanto comunicato, non è stata attivata un’allerta tsunami. Le verifiche locali, come di prassi, proseguono per accertare eventuali conseguenze su infrastrutture e abitazioni.