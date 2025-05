Terremoto, scossa fortissima: panico totale

Nelle ore più buie della notte, quando il silenzio avvolgeva ogni cosa, una scossa improvvisa ha scosso profondamente il territorio, richiamando alla mente antiche paure. La terra ha tremato con una violenza tale da svegliare molti cittadini, mentre oggetti cadevano a terra con fragore. Il rumore sordo della terra in movimento ha evocato ricordi mai del tutto sopiti in una nazione abituata a convivere con tali eventi. Numerose persone sono fuggite all’esterno, ancora in pigiama, alla ricerca di connessioni per ottenere informazioni.

Leggi anche: Martina Carbonaro, la notizia dal carcere sull’ex fidanzato: si teme per lui

Terremoto in Giappone, scossa di magnitudo 6.1 sull’isola di Hokkaido

Scossa di terremoto in Giappone, nell’isola di Hokkaido. Le rilevazioni iniziali indicano che il sisma ha raggiunto una magnitudo di 6.1, con una profondità stimata tra i 10 e i 20 chilometri sotto la superficie terrestre. Le prime informazioni sono state fornite dal Centro di ricerca tedesco per le Geoscienze (GFZ), seguite dall’Agenzia meteorologica giapponese, che ha localizzato l’epicentro al largo della costa di Kushiro, sull’isola di Hokkaido.

Terremoto in Giappone, niente allerta tsunami

Nonostante la notevole intensità, le autorità non hanno emesso un allerta tsunami. Tuttavia, è stata raccomandata cautela, poiché potrebbero verificarsi lievi variazioni del livello del mare nelle ore successive. L’isola interessata dal terremoto, seppur abituata a eventi sismici, ha immediatamente attivato tutte le procedure di sicurezza necessarie. Sono stati avviati controlli delle infrastrutture, verifiche in scuole e ispezioni nei centri abitati più vicini all’epicentro.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva