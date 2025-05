Martina Carbonaro, la notizia dal carcere sull’ex fidanzato: si teme per lui – Alessio Tucci, il diciottenne accusato dell’omicidio brutale dell’ex fidanzata Martina Carbonaro, 14 anni, non riesce a dormire e fatica a reggere la quotidianità del carcere. Lo ha riferito il suo avvocato, Mario Mangazzo, al termine dell’udienza di convalida del fermo nel carcere napoletano di Poggioreale.

“Mi ha rappresentato grosse difficoltà nella gestione della giornata, dell’ambiente detentivo. È provato, profondamente scosso. In questo momento si trova in una zona protetta, sotto sorveglianza continua”, ha dichiarato il legale Mario Mangazzo. Il giovane Alessio Tucci si trova in custodia cautelare dopo aver confessato l’omicidio della ragazza, avvenuto ad Afragola, vicino Napoli. Un delitto che ha sconvolto la comunità locale e che riaccende il dibattito nazionale sul femminicidio e sulla violenza giovanile.

Il delitto: tre colpi alla testa con una pietra

Durante l’interrogatorio, Tucci ha ammesso di aver colpito Martina almeno tre volte con un grosso sasso, ritrovato dagli inquirenti sul luogo del delitto. Dopo averla uccisa, ha cercato di nascondere il corpo della ragazza sotto un cumulo di rifiuti. L’avvocato Mangazzo ha negato qualsiasi intento di accanimento: “Non c’è stato accanimento. I colpi sono stati tre e Martina ha perso conoscenza quasi subito. Alessio non ha infierito oltre quel momento, secondo quanto ci ha riferito. È stato un gesto impulsivo, esploso in pochi istanti”. Una ricostruzione che non placa l’indignazione pubblica, soprattutto considerando l’età della vittima.

