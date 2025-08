Terremoto, ancora una scossa in Italia – Un nuovo evento sismico ha interessato i Campi Flegrei nella notte tra il 23 e il 24 agosto. Il terremoto, il cui epicentro è stato identificato nella zona di via Solfatara a Pozzuoli, è stato registrato alle 00:45 con una magnitudo di 2.4 e una profondità di 2,6 chilometri, secondo i dati diffusi dall’Osservatorio Vesuviano.

Terremoto, ancora una scossa in Italia

La scossa è stata percepita in modo netto dalla popolazione locale, coinvolgendo diverse aree già soggette a fenomeni di bradisismo. Numerosi cittadini hanno condiviso le loro testimonianze sui social network e nei gruppi di quartiere, descrivendo il sisma come “un movimento ondulatorio”, rapido ma percepibile anche ai piani più bassi degli edifici. L’area flegrea ha segnalato la percezione del sisma in numerosi comuni: tra questi, Pozzuoli, Bacoli, Quarto e Arco Felice. Anche il Comune di Napoli è stato interessato, con segnalazioni provenienti da Fuorigrotta, Bagnoli, Soccavo, Pianura e Pisani. Nonostante la scossa sia stata di lieve entità, l’evento ha suscitato preoccupazione tra i residenti.

Terremoto ai Campi Flegrei: la situazione

Al momento, come confermato dalle autorità, non si registrano danni a persone o cose. Tuttavia, l’episodio contribuisce ad accrescere l’attenzione sullo stato di attività sismica dell’area vulcanica, già oggetto di monitoraggio continuo da parte degli enti preposti a causa del rischio associato al sollevamento del suolo e ai fenomeni di bradisismo ricorrenti.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva