Terribile schianto, Marco perde la vita nell’impatto: lascia la moglie incinta

Un tragico destino ha colpito un ragazzo di soli 32 anni, che ha perso la vita in un incidente stradale mentre si recava al lavoro. Era l’alba di venerdì 20 giugno quando, lungo la strada abitualmente percorsa, si è verificato il fatale scontro tra la sua moto e un furgone, portando a conseguenze irreparabili.

Muore a 32 anni, l’incidente alle prime luci del giorno

Alle 6 del mattino, lungo il tratto che collega Camaiore a Viareggio, Marco è rimasto coinvolto in un incidente, urtando un furgone che procedeva nella sua stessa direzione. Sebbene le dinamiche precise siano ancora oggetto di indagine, le ferite riportate sono state immediatamente giudicate gravissime, nonostante i rapidi soccorsi. Il personale medico del 118 è intervenuto prontamente, ma, nonostante gli sforzi di rianimazione proseguiti anche durante il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale Versilia, Marco è deceduto sul posto, lasciando un vuoto nella comunità locale.

Una vita dedicata al lavoro e al volontariato

Marco Riccomagno, 32 anni, giovane viareggino residente a Lido di Camaiore, lavorava come saldatore e si distingueva non solo per la sua professionalità ma anche per il suo impegno volontario presso la Croce Verde di Forte dei Marmi, dove prestava servizio come autista di ambulanze. La sua dedizione verso gli altri era ben nota, e molti ricordano il suo cuore generoso e la disponibilità ad aiutare sempre il prossimo.

Nei numerosi messaggi di cordoglio, amici e conoscenti hanno espresso il loro dolore, sottolineando la sua umanità e il contributo significativo alla comunità, un esempio di altruismo che non sarà dimenticato.

