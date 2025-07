Tir si ribalta sulla carreggiata, in fuga 14 milioni di api – Un evento insolito ha coinvolto la comunità della contea di Whatcom, nello Stato di Washington, dove un grave incidente stradale ha portato alla fuga di circa 14 milioni di api. La fuoriuscita di questo enorme numero di insetti ha generato apprensione tra i residenti, con le autorità costrette a lanciare un appello alla popolazione affinché restasse nelle proprie abitazioni fino alla messa in sicurezza dell’area.

Il trasporto di alveari su mezzi pesanti rappresenta una pratica consolidata negli Stati Uniti, soprattutto nei periodi di impollinazione intensiva. Tuttavia, incidenti come quello verificatosi nelle prime ore del mattino hanno il potenziale di trasformare una normale operazione logistica in una situazione di emergenza pubblica. In questo caso, la rottura del rimorchio e il conseguente rilascio degli sciami hanno rapidamente creato disagi sia per la sicurezza pubblica sia per l’ambiente circostante. L’incidente si è verificato intorno alle 4 del mattino, quando un camion carico di alveari si è ribaltato a breve distanza dal confine con il Canada. L’impatto ha aperto il cassone, permettendo alle api di disperdersi nelle aree limitrofe. La portata della fuga ha reso necessaria l’attivazione di specifici protocolli di sicurezza da parte delle autorità locali, che hanno immediatamente bloccato il traffico e delimitato un’ampia zona di interdizione al transito.

Le forze dell’ordine hanno diffuso un avviso

Le forze dell’ordine hanno diffuso un avviso a tutti i cittadini residenti entro un raggio di dieci chilometri dall’incidente, invitandoli a non uscire dalle proprie abitazioni. Questo provvedimento si è esteso anche ai pendolari e agli automobilisti, costretti a deviare i propri percorsi per evitare l’area infestata dalle api. La priorità è stata garantire l’incolumità delle persone e ridurre il rischio di punture multiple, evento che può risultare pericoloso soprattutto per i soggetti allergici.

