Tragedia in autostrada, muore il cantante italiano: l’auto finisce contro il guardrail

Una curva fatale, un’auto ribaltata, una giovane vita spezzata troppo presto. Il drammatico incidente avvenuto all’alba di ieri, lunedì 2 giugno 2025, lungo l’autostrada A14 ha portato via un ragazzo di soli 31 anni. Il suo volto, la sua voce, la sua passione per la musica rap erano diventati simbolo di una nuova generazione creativa e determinata. La sua morte ha lasciato sgomenta un’intera comunità. Ecco cosa è accaduto in quelle tragiche ore.

Incidente sulla A14: l’auto si ribalta, Marco muore sul colpo

Erano le 5:30 del mattino quando una chiamata d’emergenza ha attivato i soccorsi sull’A14, corsia nord, poco dopo il casello di Montemarciano. Alla guida di una Lancia Y c’era Marco Barelli, giovane artista marchigiano che, per cause ancora da chiarire, ha improvvisamente perso il controllo della vettura. L’auto ha invaso la corsia di emergenza, ha colpito il guard-rail e si è ribaltata più volte, concludendo la sua corsa con le ruote all’aria. I primi ad arrivare sul posto sono stati i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Autostradale di Fano, ma ogni tentativo di salvare Marco si è rivelato vano. Il giovane era già privo di vita all’interno dell’abitacolo deformato. I vigili del fuoco lo hanno estratto dalle lamiere, ma per il giovane purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Le indagini: cause ancora da chiarire, nessun altro mezzo coinvolto

Gli agenti della Polizia Stradale stanno lavorando per ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro. Al momento, non risultano altri veicoli coinvolti. Restano da chiarire le cause dell’uscita di strada: un colpo di sonno, una distrazione o forse un malore improvviso. Ogni ipotesi è ancora al vaglio degli investigatori. La salma di Marco Barelli è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale di Senigallia, dove sarà sottoposta agli accertamenti richiesti dalla Procura, che ha aperto un fascicolo per incidente stradale. Intanto la carreggiata dell’autostrada è stata liberata solo dopo alcune ore, per permettere le operazioni di rimozione del veicolo e la messa in sicurezza dell’area. Chi era la vittima?

