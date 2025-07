Tragedia al campo estivo: bambini travolti dall’alluvione. Bilancio terribile

Una serata estiva che prometteva gioia e serenità si è trasformata in un incubo per molti, quando un’alluvione improvvisa ha colpito un campo estivo, travolgendo tutto al suo passaggio. L’atmosfera, prima colma di risate e attività ricreative, è stata sostituita da urla e confusione mentre l’acqua, con una furia inarrestabile, ha spazzato via tende, giochi e sogni. I campeggi, solitamente rifugi di spensieratezza e avventura, sono stati cancellati in pochi istanti, lasciando dietro di sé solo macerie e disperazione.

Il paesaggio è stato ridisegnato dal torrente di fango e detriti che ha trascinato via non solo oggetti, ma anche speranze e certezze. Le ore successive sono state segnate da un'angoscia crescente, mentre i soccorritori cercavano disperatamente di trovare sopravvissuti. Famiglie smembrate, genitori e amici in cerca dei propri cari in un contesto devastato dalla forza della natura, che ha lasciato un marchio indelebile di distruzione.