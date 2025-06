Cena in famiglia finisce nel dramma: muore a 2 anni davanti ai genitori. Come è potuto succedere

Quella che doveva essere una tranquilla cena in famiglia si è trasformata in una dramma doloroso. Una bambina di appena due anni e mezzo è deceduta davanti alla sua mamma e al suo papà, testimoni impotenti di una tragedia familiare. Nonostante i tentativi disperati di soccorso dei genitori e di una vicina infermiera, la piccola non ce l’ha fatta. Cosa è accaduto.

Leggi anche: Tragedia al ristorante, la cerimonia finisce con un morto: cos’è successo

Leggi anche: Contromano in autostrada, l’ex promessa del tennis muore tragicamente: aveva battuto Sinner

Cena finisce in tragedia: muore bimba di 2 anni

La tragedia si è consumata sabato 14 giugno, mentre la bambina di soli 2 anni era a tavola con i suoi genitori. Un momento di serenità familiare si è trasformato improvvisamente in un incubo quando la piccola ha iniziato a manifestare difficoltà respiratorie. I genitori, resisi conto immediatamente della gravità della situazione, hanno tentato di liberarle le vie aeree e hanno chiesto aiuto. Una vicina, che di professione fa l’infermiera, è accorsa prontamente per tentare di salvarla, ma la gravità della situazione ha reso impossibile ogni intervento.

Leggi anche: Villa Pamphili, scoperta da brividi sul killer: cosa faceva dopo il ritrovamento dei corpi

Bambina muore soffocato da un nocciolo di ciliegia

I soccorritori del Suem 118 sono giunti rapidamente sul posto, nell’abitazione situata a Borgo San Marco, ma hanno trovato la piccola in condizioni disperate. Nonostante il tempestivo trasporto in ospedale e i prolungati tentativi di rianimazione, i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso all’arrivo al pronto soccorso. A causare l’ostruzione sarebbe stata una ciliegia mangiata dalla piccola. Forse il nocciolo del frutto, rimasto bloccato nelle vie respiratorie, le avrebbe impedito di respirare causando la morte.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva