Tragedia durante la gara, auto esce di strada e falcia spettatore

Velocità, brivido e controllo: il rally è uno di quegli sport capaci di richiamare migliaia di appassionati lungo le prove speciali, dove piloti e navigatori si sfidano su percorsi spettacolari tra curve, salite e tratti ad alta intensità. Ogni anno, in Italia, sono tantissimi gli spettatori che raggiungono i circuiti e le strade di gara per vivere da vicino l’emozione della competizione. Ma in uno sport in cui tutto si gioca in pochi istanti, basta un soffio perché la passione lasci spazio a una tragedia.

Incidente al Rally Mille Miglia, 63enne muore investito

Una giornata di sport e passione per i motori si è trasformata in un dramma sulle strade del Bresciano. Durante una delle prove speciali del Rally Mille Miglia, un grave incidente ha spezzato la vita di uno spettatore arrivato dal Piemonte insieme alla moglie per assistere alla competizione. Solo con il passare delle ore sono emersi i primi dettagli ufficiali su quanto accaduto e sull’intervento dei soccorsi.

Rally Mille Miglia, l’incidente durante la prova speciale

Il dramma si è consumato a Bione, in provincia di Brescia, dove era in corso una prova speciale del Rally Mille Miglia. Secondo la ricostruzione, un’auto impegnata nella gara è uscita di strada e ha investito uno spettatore di 63 anni, residente a Torino, che stava seguendo la corsa insieme alla moglie.

L’impatto è stato devastante e per l’uomo non c’è stato nulla da fare. I soccorritori sono intervenuti in pochi istanti, ma ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato inutile. Come riporta Il Messaggero, la coppia era partita dal Piemonte proprio per assistere dal vivo all’evento automobilistico.

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