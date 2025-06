Tragedia in famiglia, Tommaso non ha retto al dolore: pochi mesi prima il fratello

La città di Asolo si è risvegliata nel silenzio e nello sgomento. Un’altra tragedia ha colpito la famiglia Zamperoni, già segnata da un dolore profondo. Tommaso Zamperoni, appena ventenne, è stato ritrovato senza vita dal padre, non lontano dall’abitazione di famiglia. Un gesto estremo, nato da un dolore invisibile, che ha lasciato la comunità sconvolta.

Il peso di una perdita mai superata

La famiglia stava ancora cercando di rimettersi in piedi dopo la scomparsa improvvisa di Edoardo, il fratello maggiore di Tommaso, morto nel sonno solo nove mesi fa a 21 anni. Da allora, nulla era più stato lo stesso. Il padre, Roberto Zamperoni, imprenditore e vicepresidente dell’Avis locale, è una figura molto conosciuta e stimata in zona. Nonostante l’apparente ripresa, in casa si respirava un dolore muto. Eppure, nessuno avrebbe potuto immaginare che Tommaso potesse arrivare a tanto.

