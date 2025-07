Tragedia in Italia, 17enne scava una buca in spiaggia: la morte terrificante, sepolto vivo

Il sole alto nel cielo, la brezza che accarezza la pelle e il profumo del mare che si mescola al vociare allegro dei bagnanti: in una giornata perfetta, la spensieratezza sembra il solo sentimento possibile. Tra risate e giochi, il tempo scorre lento sulla sabbia dorata, dove ogni granello racchiude promesse d’estate. In questo scenario idilliaco, una famiglia si godeva momenti preziosi, ignara che il destino stava per stravolgere ogni cosa.

La spiaggia, rifugio di libertà e sogni, si è trasformata improvvisamente in uno sfondo carico di tensione e paura. Un semplice passatempo, di quelli che segnano le giornate più spensierate, ha assunto in pochi attimi i contorni di un incubo. L’atmosfera leggera si è fatta improvvisamente grave; i giochi si sono fermati, lasciando spazio al silenzio attonito di chi ha assistito all’inimmaginabile. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)