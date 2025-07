Tragico incidente stradale, si schianta giovane coppia di fidanzati: tornavano dal mare

Un incidente stradale mortale si è verificato nelle prime ore del mattino. Un ragazzo di 17 anni, che viaggiava in moto con la fidanzata di 16 anni, ha perso il controllo del mezzo mentre rientrava dal mare. I due si sono schiantati contro una rotonda: l’impatto è stato violento.

Incidente a Ravenna, si schiantano con la moto: morto un 17enne

Lo schianto è avvenuto nella zona della rotonda dei Pinaroli, nei pressi dell’incrocio tra via Trieste e viale della Pace, in direzione Ravenna. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe impattato violentemente contro la rotonda. La ragazza, che lo accompagnava, ha riportato solo ferite lievi ed è riuscita a chiamare subito alcuni amici, i quali hanno prontamente allertato i soccorsi. Purtroppo però, lo schianto è stato fatale per il 17enne.

L’arrivo della madre del ragazzo sul luogo dell’incidente mortale ha reso la scena ancora più drammatica. La tragedia si è consumata intorno alle 5 del mattino, lungo una delle principali arterie che collegano Marina di Ravenna e Punta Marina con il centro città, frequentata soprattutto nei mesi estivi.

Intervento dei soccorsi e accertamenti sulla dinamica

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente: sul luogo sono intervenuti l’ambulanza, l’elisoccorso, la Polizia Locale e la Polizia di Stato, incaricati dei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Gli inquirenti stanno valutando ogni elemento utile per chiarire se l’incidente sia stato causato da condizioni stradali sfavorevoli, problemi tecnici al veicolo o da una possibile distrazione.

