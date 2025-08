Tragico incidente sull’autostrada A1, camion salta corsia e piomba su un’ambulanza: è una strage

Un incidente stradale di gravità eccezionale si è verificato sull’autostrada A1, trasformando un tratto di strada in uno scenario di devastazione. L’episodio è avvenuto in condizioni di apparente tranquillità, quando un Tir ha improvvisamente attraversato la corsia opposta, travolgendo un’ambulanza impegnata in servizio di emergenza. L’impatto ha coinvolto anche altri veicoli, tra cui un camper e un autobus, generando un complesso intreccio di lamiere e detriti.

Dinamica dell’incidente sull’A1

Secondo le prime ricostruzioni, il camion avrebbe improvvisamente perso il controllo, invadendo la corsia opposta e impattando frontalmente contro l’ambulanza della Misericordia del Valdarno. L’urto, violentissimo, ha coinvolto anche altri mezzi pesanti e veicoli leggeri presenti sulla carreggiata. La scena che si è presentata ai soccorritori è stata quella di un vero e proprio ammasso di lamiere, con i veicoli accartocciati e la viabilità completamente compromessa.

Bilancio delle vittime e intervento dei soccorsi

L’episodio ha causato un tragico bilancio: si registrano tre morti e diciotto feriti. Tra le vittime figurano Gianni Trappolini e Giulia, volontari a bordo dell’ambulanza insieme al paziente trasportato, anch’egli deceduto. Tutti si trovavano nella parte posteriore del mezzo di soccorso. L’autista dell’ambulanza è stato ricoverato in codice rosso. Le operazioni di soccorso sono state complesse e prolungate, con la collaborazione di polizia stradale, vigili del fuoco e personale sanitario, impegnati a liberare i feriti tra le lamiere e a ristabilire la sicurezza nell’area interessata.

