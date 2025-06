Tragico schianto in galleria in Italia, il bilancio è pesantissimo

Un tragico incidente stradale ha scosso il pomeriggio italiano del 25 giugno, coinvolgendo numerosi veicoli in uno scontro con esiti tragici. Il bilancio è pesantissimo: una persona ha perso la vita e altre tre sono rimaste ferite. Le autorità hanno chiuso immediatamente il tratto stradale interessato in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi e la messa in sicurezza dell’area, divenuta caotica a causa dell’impatto.

Incidente in galleria sull’Aurelia a La Spezia: il bilancio è drammatico

I soccorsi sono intervenuti rapidamente, con ambulanze del 118, mezzi della Croce Rossa di comuni vicini e della Pubblica Assistenza di Pignone, oltre alla presenza di carabinieri, polizia locale, vigili del fuoco e personale di Anas. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, per una delle persone coinvolte nel sinistro non è stato possibile fare nulla.

L’incidente è avvenuto attorno alle ore 14 sulla statale 1 Aurelia non lontano da La Spezia, lungo la direttrice verso San Benedetto, nei pressi della fine di una galleria. Le indagini sono in corso per determinare le cause precise dello scontro, ma la velocità e una possibile manovra errata sembrano aver avuto un ruolo significativo.

Il luogo esatto del sinistro è stato identificato nella galleria Marinasco, situata sulla variante dell’Aurelia nel comune di La Spezia. Questo tratto è noto per un incidente mortale avvenuto due anni fa, in cui ha perso la vita un motociclista di 55 anni.

La comunità locale, già segnata da tragedie simili in passato, si interroga ora sulla sicurezza di questa infrastruttura. Questo ulteriore decesso solleva interrogativi urgenti sulla necessità di migliorare i sistemi di monitoraggio e controllo in un punto che sembra essere tristemente ricorrente come scenario di eventi tragici.