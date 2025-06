Orrore in famiglia, tre sorelline trovate morte: come è potuto succedere. Un fine settimana che avrebbe dovuto portare gioia si è trasformato in un incubo. Tre giovanissime sorelle, entusiaste di trascorrere del tempo con il padre immersi nella natura, si sono recate insieme a lui giovedì 30 maggio per una visita tanto attesa. Nessuno avrebbe potuto prevedere che sarebbe stata l’ultima volta che sarebbero state viste vive.

Le tre sorelline non tornano a casa: scatta l’allarme

La loro scomparsa ha sconvolto profondamente la comunità locale. Le autorità sono state immediatamente avvisate quando le bambine non sono rientrate a casa secondo quanto stabilito. Il padre, infrangendo l’accordo di custodia, non ha risposto alle chiamate della madre, che ha quindi lanciato l’allarme.

Le sorelle trovate morte: una comunità in choc

La ricerca delle tre sorelline ha coinvolto numerosi volontari e forze dell’ordine. Lunedì 2 giugno, il veicolo del padre è stato rinvenuto nelle vicinanze del Rock Island Campground. Purtroppo, poco dopo, i corpi senza vita delle bambine sono stati scoperti, sconvolgendo ulteriormente la comunità già sotto shock. Le autorità, riporta il Seattle Times, hanno identificato le vittime come Paityn, Evelyn e Olivia Decker, rispettivamente di 9, 8 e 5 anni.

I deputati dello sceriffo della Contea di Chelan avrebbero rinvenuto i corpi delle bambine a circa 70-90 metri dal camion di proprietà del padre. Ognuna di loro aveva un sacchetto di plastica sulla testa, come riportato nel documento. I vestiti che indossavano corrispondevano a quelli con cui erano state affidate a Decker il venerdì. La polizia ritiene che le bambine siano morte per asfissia e ha riferito che avevano i polsi legati con fascette, secondo quanto riportato nei documenti del tribunale.

Il padre, Travis Decker, 32 anni ed ex militare, è ora ricercato per omicidio e rapimento. È considerato pericoloso, e la polizia ha chiesto al pubblico di non tentare di avvicinarlo ma di contattare immediatamente le autorità in caso di avvistamento.

