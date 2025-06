Martina Carbonaro, attimi di tensione al funerale della 14enne: cos’è successo

Il dolore è diventato carne viva nel cuore di Afragola, dove oggi pomeriggio si sono celebrati i funerali di Martina Carbonaro, la quattordicenne brutalmente uccisa dall’ex fidanzato. Nessun simbolo festoso, nessuna concessione alla retorica. Solo un silenzio carico di rabbia, lacrime trattenute a fatica e un grido collettivo di giustizia che si è fatto largo tra le navate gremite della Basilica Pontificia di Sant’Antonio. Lì, davanti al feretro scortato dai carabinieri in alta uniforme, un’intera comunità ha scelto di stringersi attorno al dolore.

Funerali di Martina Carbonaro: la folla chiede giustizia

Nel primo pomeriggio, una calura soffocante e un’emozione incandescente hanno accompagnato l’arrivo del feretro di Martina Carbonaro, accolta da applausi scroscianti e da uno sguardo collettivo carico di lacrime. I carabinieri in alta uniforme hanno accompagnato il carro funebre fino all’ingresso della Basilica, mentre fuori si stringeva una folla composta, ma profondamente scossa.

Cardinale Mimmo Battaglia: “Pregare con Martina, non per Martina”

“Giustizia per Martina” è stato il coro che si è alzato più volte, insieme a insulti all’indirizzo di Alessio Tucci, l’ex fidanzato reo confesso dell’omicidio. Nessuno spazio per l’indifferenza. Solo sgomento e un dolore urlato a pieni polmoni.

A presiedere le esequie è stato il cardinale Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli, che ha aperto la celebrazione con parole che hanno subito inciso l’anima dei presenti: «Non siamo qui per pregare per Martina. Siamo qui per pregare con Martina». Una frase accolta da un lungo applauso, primo di una serie di interruzioni cariche di commozione. Ma è stato il momento dell’omelia a spezzare ogni resistenza emotiva.

