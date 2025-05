Trevignano, l’ultimo (catastrofico) messaggio di Gisella Cardia

Un altro messaggio, un’altra profezia carica di inquietudine. È quanto emerge dall’ultimo intervento pubblico di Gisella Cardia, la veggente di Trevignano Romano, che sostiene di ricevere messaggi direttamente dalla Vergine Maria. Il testo, riferito all’incontro di preghiera del 3 maggio, è stato reso pubblico solo pochi giorni fa, dopo l’elezione del nuovo Papa Leone XIV. E questa volta, le parole pronunciate hanno il sapore della minaccia.

“Tempi bui arriveranno in fretta”

Nel cuore del messaggio pubblicato sul sito Regina del Rosario, la frase che ha fatto più discutere è semplice ma d’impatto: “Tempi bui arriveranno in fretta e voi dovrete essere sempre pronti”. Nessuna spiegazione, nessun contesto: il tono è apocalittico e criptico. In mezzo alla predizione, un appello accorato: “Pregate per la Chiesa, pregate tanto per la conversione dei cuori, pregate affinché tutto possa essere mitigato”.

Non è la prima volta che Gisella Cardia diffonde messaggi dal contenuto cupo. I suoi seguaci, riuniti costantemente a Trevignano per partecipare agli incontri di preghiera, sono ormai abituati a ricevere comunicazioni dai toni minacciosi e fatalisti. Ma ogni nuovo messaggio rilancia le polemiche e accende il dibattito pubblico.

Le profezie di malattie, terremoti ed eruzioni

L’incontro di maggio segue quello del 3 aprile, in cui un’altra profezia aveva fatto scalpore: una presunta “malattia contagiosa proveniente dai ghiacciai”. Parole che hanno inevitabilmente evocato il ricordo della pandemia da Covid-19, ma senza alcun fondamento scientifico. Sempre in quell’occasione, Gisella annunciava l’arrivo di “terremoti ed eruzioni”, alimentando il senso di allarme tra i fedeli più convinti.

Per correttezza, Fanpage.it ha sottolineato che né le malattie né i fenomeni naturali come terremoti e vulcani possono essere previsti attraverso visioni o apparizioni mistiche. Tuttavia, i messaggi di Gisella continuano a circolare e a raccogliere adesioni, anche a fronte delle inchieste giudiziarie ancora aperte.

