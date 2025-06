Devastante tromba d’aria: alberi sradicati e auto distrutte – I fenomeni meteorologici estremi stanno diventando una costante preoccupante nel panorama italiano, rendendo evidenti gli effetti dei cambiamenti climatici anche in zone precedentemente considerate meno vulnerabili. Gli episodi di piogge torrenziali, grandinate inaspettate, trombe d’aria e raffiche di vento intense non sono più confinati a specifiche stagioni, ma avvengono in ogni momento dell’anno. Questa frequenza anomala non solo causa ingenti danni materiali, ma alimenta anche un crescente senso di insicurezza tra la popolazione.

Una situazione emblematica si è verificata nel centro Italia, dove una tromba d’aria ha recentemente devastato un tratto della Tiburtina, tra l’ipermercato Interspar (ex Auchan). La forza dei venti ha abbattuto due imponenti alberi su viale Amendola, creando il caos tra residenti e automobilisti.

Impatto del maltempo sulla viabilità

Uno dei due platani, sradicato dalla violenta tromba d’aria, è precipitato su una Toyota Corolla Verso in transito. Il rischio di una tragedia è stato evitato per pura fortuna, poiché nessuno degli occupanti è rimasto ferito. La famiglia all’interno del veicolo ha vissuto momenti di puro terrore, con il cielo che si oscurava improvvisamente e il fragore dell’albero che colpiva l’auto. Il sangue freddo del conducente e una buona dose di fortuna hanno evitato il peggio. L’incidente è avvenuto nella zona di Sambuceto, frazione di San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti.

Il traffico ha subito interruzioni per ore

Le squadre dei vigili del fuoco, supportate dai carabinieri e dai volontari della protezione civile di Francavilla al Mare, sono intervenute prontamente per mettere in sicurezza l’area e liberare la strada dai tronchi abbattuti. Il traffico ha subito interruzioni per ore, mentre si procedeva alla rimozione degli alberi e alla verifica della stabilità delle piante circostanti.

