Tromba d’aria e alberi che cadono, allagamenti gravi: danni pesanti

Nel Vicentino sono stati effettuati 64 interventi da parte dei vigili del fuoco a seguito della violenta ondata di maltempo che ha interessato il territorio nella giornata di mercoledì. A partire dalle 11 del mattino, la sala operativa del 115 ha ricevuto numerose chiamate di emergenza, con le squadre impegnate continuativamente fino a tarda notte.

Le richieste di soccorso hanno riguardato soprattutto alberi e rami caduti, tetti scoperchiati, allagamenti e infiltrazioni d’acqua all’interno delle abitazioni. I vigili del fuoco hanno operato per mettere in sicurezza le zone più colpite e per consentire, dove possibile, il ripristino della viabilità.

Dueville: vento forte e strade invase da alberi e rami

Disagi si sono registrati anche a Dueville, dove nel tardo pomeriggio le raffiche di vento hanno causato la caduta di alberi e di ramaglie di grandi dimensioni. In via Cima Marana due piante di proprietà comunale si sono piegate fino a occupare la carreggiata, rendendo necessario un intervento per la rimozione e la messa in sicurezza.

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