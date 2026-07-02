Vai al contenuto
Questo sito contribuisce alla audience di

Tromba d’aria e alberi che cadono, allagamenti gravi: danni pesanti

Maltempo nel Vicentino con raffiche di vento e danni

Nel Vicentino sono stati effettuati 64 interventi da parte dei vigili del fuoco a seguito della violenta ondata di maltempo che ha interessato il territorio nella giornata di mercoledì. A partire dalle 11 del mattino, la sala operativa del 115 ha ricevuto numerose chiamate di emergenza, con le squadre impegnate continuativamente fino a tarda notte.

Le richieste di soccorso hanno riguardato soprattutto alberi e rami caduti, tetti scoperchiati, allagamenti e infiltrazioni d’acqua all’interno delle abitazioni. I vigili del fuoco hanno operato per mettere in sicurezza le zone più colpite e per consentire, dove possibile, il ripristino della viabilità.

Interventi di rimozione di alberi e rami dopo il maltempo a Dueville

Dueville: vento forte e strade invase da alberi e rami

Disagi si sono registrati anche a Dueville, dove nel tardo pomeriggio le raffiche di vento hanno causato la caduta di alberi e di ramaglie di grandi dimensioni. In via Cima Marana due piante di proprietà comunale si sono piegate fino a occupare la carreggiata, rendendo necessario un intervento per la rimozione e la messa in sicurezza.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva

Successiva
Pagine: 1 2
powered by Romiltec

©Caffeina Media s.r.l. 2026 | P. IVA: 13524951004


Hai scelto di non accettare i cookie

Tuttavia, la pubblicità mirata è un modo per sostenere il lavoro della nostra redazione, che si impegna a fornirvi ogni giorno informazioni di qualità. Accettando i cookie, sarai in grado di accedere ai contenuti e alle funzioni gratuite offerte dal nostro sito.

oppure