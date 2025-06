Trump, quale sarebbe la vera motivazione per cui ha attaccato l’Iran – L’attacco aereo ordinato dal presidente Trump contro gli impianti nucleari iraniani rappresenta molto più di una semplice operazione militare. Dietro questa azione si cela un chiaro messaggio geopolitico diretto non solo a Teheran, ma anche ai suoi principali alleati: Russia e Cina. L’Occidente ha voluto dimostrare che è pronto a colpire ovunque e in qualsiasi momento.

Trump, quale sarebbe la vera motivazione per cui ha attaccato l’Iran

L’operazione ha preso di mira tre cruciali siti nucleari iraniani, situati a Fordow, Natanz e Isfahan, con l’impiego strategico di bombardieri B-2 decollati da basi statunitensi. Israele, dal canto suo, ha coordinato un’offensiva missilistica simultanea. In risposta, l’Iran ha dichiarato uno stato di “guerra” con gli Stati Uniti, mentre da parte americana l’azione è stata giustificata come una mossa per la sicurezza globale e contro il terrorismo. Tuttavia, l’intento reale appare più complesso: l’Iran è oggi il braccio operativo della Russia e un interlocutore chiave per la Cina.

Trump, perché ha colpito l’Iran?

Colpire l’Iran significa minare le ambizioni eurasiatiche di Mosca e Pechino. Teheran supporta le milizie filo-russe e fornisce droni alla Russia, mentre è un fornitore energetico cruciale per la Cina. L’attacco sconvolge gli equilibri esistenti, costringendo i due giganti asiatici a rivedere le loro strategie in Medio Oriente. Per il Cremlino, già isolato sul fronte ucraino, questa è una battuta d’arresto significativa. La Russia perde una leva importante nei confronti degli Stati Uniti. Per Xi Jinping, l’azione americana rappresenta un monito severo: le rotte strategiche nel Golfo Persico non sono più sicure, mettendo a rischio anche la Nuova Via della Seta.

