Trump, l’annuncio su Putin preoccupa tutti: cosa succede – In una notte segnata da tensioni internazionali e conflitti in corso, le dichiarazioni di Donald Trump hanno attraversato l’oceano, scuotendo le capitali di tutto il mondo. L’ex presidente degli Stati Uniti, parlando da Morristown prima di imbarcarsi sull’Air Force One, ha sorpreso con un attacco verbale diretto a Vladimir Putin, definendolo senza mezzi termini “impazzito”.

Le crescenti e devastanti incursioni militari russe sulle città ucraine sollevano preoccupazioni per Trump, che teme che la diplomazia possa essere compromessa definitivamente. Fonti interne all’amministrazione di Washington suggeriscono che una tregua nei prossimi mesi sembra ormai un miraggio. I rapporti dell’intelligence americana indicano che il conflitto potrebbe protrarsi almeno fino a dicembre, con Mosca preparata a lanciare nuove offensive missilistiche su larga scala.

Donald Trump: “Putin è impazzito, vuole tutta l’Ucraina”

Intercettato dai media, Trump ha espresso la sua frustrazione: “Non so che diavolo gli sia successo. Lo conosco da molto tempo, siamo sempre andati d’accordo, ma adesso sta lanciando razzi sulle città e uccidendo persone. È completamente impazzito!”. Il magnate, che in passato aveva vantato un rapporto personale con il leader del Cremlino, sembra ora prendere le distanze, evidenziando il cambiamento nel comportamento dello zar russo. “Sta uccidendo inutilmente moltissime persone, e non parlo solo di soldati”, ha ribadito, riferendosi agli attacchi dei droni su Kiev e altre città. Per Trump, Putin non si limiterebbe più al Donbass: “Vuole tutta l’Ucraina, e forse adesso si sta rivelando giusto ciò che ho sempre detto. Ma se lo fa, questo porterà alla caduta della Russia”.

