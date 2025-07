Ufficiale, la storica squadra cancellata dal calcio professionistico: tifosi sconvolti – Dopo giorni di attesa e tensione, la notizia è diventata ufficiale: il Brescia Calcio è stato estromesso da tutte le competizioni calcistiche professionistiche. Lo ha comunicato la Federazione Italiana Giuoco Calcio con una nota che non lascia margini di interpretazione. Il club, sotto la gestione del presidente Massimo Cellino, non ha rispettato i requisiti necessari per ottenere la licenza nazionale per la stagione 2025/2026. Così si chiude nel modo peggiore una storia lunga 114 anni.

Una parabola discendente carica di polemiche e inadempienze

La vicenda ha avuto inizio all’inizio di giugno, quando il Brescia è stato travolto da accuse e contestazioni legate ai mancati pagamenti e alla gestione societaria disastrosa. Dopo lo spettro della retrocessione per motivi economici, è arrivata la conferma della decisione più dura: la non ammissione al campionato di Serie C. Il tentativo di sanare le inadempienze è stato vano e la FIGC ha ufficializzato la bocciatura del club.

FIGC: il lungo elenco di debiti e omissioni della gestione Cellino

Nel comunicato diffuso giovedì 3 luglio, la Federazione ha dettagliato tutti i punti critici riscontrati nella gestione di Cellino. Tra i motivi principali che hanno portato alla mancata concessione della licenza, spiccano:

il mancato pagamento di un debito di oltre 1,1 milioni di euro alla Lega Serie B;

gli emolumenti arretrati a giocatori, dipendenti e collaboratori sportivi per vari mesi del 2024 e 2025;

mancati versamenti fiscali e contributivi all’Erario e all’INPS, con contestazioni di utilizzo indebito di crediti d’imposta;

il mancato deposito di garanzie finanziarie e del pagamento della tassa d’iscrizione al campionato 2025/2026.

La lista completa degli inadempimenti è stata pubblicata con tanto di riferimenti ufficiali, facendo emergere un quadro amministrativo estremamente critico.

Scopriamo tutti i messaggi nella pagina successiva