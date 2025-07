Usa-Italia, l’annuncio del ministro Crosetto: “Succederà in Sicilia”

Il rombo degli aerei è solo un’eco lontana, ma in Italia già si respira aria di futuro. Le strutture si preparano, gli hangar si svuotano per fare spazio a una nuova stagione. Non una qualunque: sarà qui, nel cuore del Mediterraneo, che l’Italia porterà una novità direttamente dagli Stati Uniti. Un primato europeo, un cambio di passo nella strategia militare e industriale del Paese.

F35, in Sicilia la prima scuola di addestramento fuori dagli Usa

Durante una cerimonia alla base di Decimomannu, in Sardegna, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato che la Sicilia diventerà il primo luogo fuori dagli Stati Uniti dove saranno addestrati i piloti degli F-35. Un traguardo definito “storico” e “strategico” per il nostro Paese.

“Siamo l’unico Paese al mondo dove si assemblano gli F-35, a Cameri, e ora saremo anche il primo a formare i piloti fuori dall’America“, ha dichiarato Crosetto. Un investimento che va oltre l’ambito militare: “La difesa – ha spiegato – può diventare un motore sociale, economico e di innovazione tecnologica”.

Le parole di Crosetto

Nel suo intervento, Crosetto ha ribadito il valore centrale del settore per l’equilibrio del Paese: “Serve una difesa forte per garantire pace e sicurezza. Non c’è democrazia senza sicurezza, non ci sono ospedali senza una difesa solida”. Il ministro ha poi citato Leonardo e Fincantieri come simboli di un’Italia capace di coniugare industria strategica e capacità di creare occupazione e crescita.

