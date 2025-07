Vannacci, dichiarazioni choc su Papa Leone: è bufera

Roberto Vannacci, eurodeputato e vicesegretario della Lega, è tornato al centro del dibattito pubblico per alcune affermazioni rilasciate durante un evento al Caffè della Versiliana, dove ha espresso il proprio punto di vista sulle prime dichiarazioni di Papa Leone XIV. Il politico italiano ha sottolineato la sua vicinanza alla visione tradizionale della famiglia proposta dal nuovo pontefice, generando una vasta eco nel panorama mediatico e politico nazionale.

Roberto Vannacci su Papa Leone XIV: “Mi piace quello che dice sulla famiglia”

Nel corso dell’incontro, Vannacci ha menzionato come le parole iniziali di Papa Leone XIV gli abbiano lasciato un’impressione particolarmente positiva, soprattutto per la definizione della famiglia come unione tra “un uomo, una donna e una prole”. Questa posizione, secondo il vicesegretario, richiama principi che lui stesso aveva sostenuto in passato, venendo tuttavia etichettato in quell’occasione da alcuni come «omofobo» e «troglodita».

«Mi sono piaciute moltissimo alcune prime battute di questo Papa», ha ribadito Vannacci, auspicando che il pontificato di Leone XIV possa essere caratterizzato dalla stessa “illuminazione” dei suoi primi giorni. Le sue parole rappresentano un chiaro apprezzamento per la linea conservatrice adottata dal nuovo pontefice sui temi della famiglia.

Le parole di Vannacci scatenano il dibattito

Le reazioni alle dichiarazioni di Vannacci sono state immediate, alimentando un acceso dibattito sui social media e tra gli esponenti del mondo politico e religioso italiano. Questa vicenda si inserisce in un contesto di discussione più ampio sui valori tradizionali e sul ruolo della Chiesa in una società in continua trasformazione culturale.

