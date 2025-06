Villa Pamphili, clamoroso retroscena su Kaufmann: cosa teme ora l’Italia

La procura di Roma ha inserito il nome di Francis Kaufmann, cittadino americano, nel registro degli indagati per duplice omicidio aggravato. L’uomo è sospettato per la morte della piccola Andromeda e gli inquirenti stanno cercando di chiarire il suo ruolo nella morte di Anastasia, la madre della piccola e compagna del presunto killer. Entrambe sono state trovate morte a Villa Pamphili. Cosa potrebbe succedere ora a Francis Kaufmann?

Villa Pamphili, la vittima è Anastasia Trofimova

In uno scenario di profondo silenzio, il corpo di Anastasia Trofimova è rimasto nascosto per almeno cinque giorni in una villa circondata dal verde. Nessuno si era accorto della sua assenza, ad eccezione della madre. Le indagini sulle ultime ore di vita della giovane di 28 anni stanno portando a nuove ipotesi: potrebbe essere stata soffocata. Non ci sono segni di veleno, droghe o malori. Accanto a lei, anche la sua bambina, Andromeda, di meno di un anno, è stata trovata morta.

L’autopsia, resa difficile dalle condizioni del corpo, non ha potuto stabilire una causa precisa della morte di Anastasia. Tuttavia, i riscontri tossicologici negativi, l’assenza di emorragie o lesioni visibili, e la scomparsa di segni identificabili rafforzano il sospetto di soffocamento. Il passare del tempo ha eliminato prove ma non dubbi.

Anastasia identificata dalla madre

La madre di Anastasia, Tatiana Zemliakova, giunta dalla Russia, ha identificato il corpo grazie a un tatuaggio mostrato durante la trasmissione “Chi l’ha visto”. La procura prevede di interrogarla, poiché potrebbe fornire dettagli cruciali sulla relazione violenta tra Kaufmann e sua figlia.

“Voglio sapere ora dov’è questo animale”, ha affermato la donna durante la trasmissione. Ha raccontato di aver ricevuto un’ultima mail da Anastasia il 2 giugno, nella quale la figlia accennava a “problemi” con l’uomo, problemi che sperava di risolvere. La madre teme che, a causa della cittadinanza americana di Kaufmann, la giustizia possa essere ostacolata.

