Maltempo, fortissima bomba d’acqua: strade allagate e alberi caduti – Un’inaspettata e intensa bomba d’acqua ha colpito all’alba una vasta area del territorio, lasciando dietro di sé un panorama di distruzione caratterizzato da strade allagate e alberi caduti. Il nubifragio ha colto di sorpresa cittadini e automobilisti, causando immediati disagi che hanno richiesto l’intervento tempestivo delle squadre di emergenza.

In diverse zone, la violenza dell’acqua ha sollevato tombini e trascinato detriti lungo le strade, rendendo la circolazione pericolosa e mettendo in allerta i pedoni. Tra i danni significativi, spicca la caduta di un grande ramo che si è spezzato, bloccando completamente una carreggiata. Questo ha reso necessaria la chiusura immediata della strada interessata per garantire la sicurezza pubblica e consentire le operazioni di rimozione. Gli operatori dei vigili del fuoco, supportati dalla polizia municipale, hanno lavorato incessantemente per ristabilire la normalità e gestire la viabilità alternativa.

Violento nubifragio a Latina: danni e disagi diffusi

L’evento ha colpito il capoluogo pontino e la sua provincia. A Latina, nel quartiere Nicolosi, un ramo caduto ha bloccato via Romagnoli, una delle arterie principali della città. La situazione critica si è estesa anche a Cisterna, dove in località Sant’Ilario diversi alberi sono crollati sulla strada, impedendo il passaggio dei veicoli. Gli operatori comunali, insieme alla protezione civile, hanno lavorato senza sosta per liberare le carreggiate e assicurare la sicurezza degli abitanti.

