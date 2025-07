Vittorio era scomparso da 8 giorni: poi l’annuncio drammatico

Vittorio era stato visto l’ultima volta la sera del 21 luglio, mentre faceva ritorno a casa in moto dopo aver trascorso una serata con amici. Il suo improvviso allontanamento aveva destato immediata preoccupazione tra i familiari, che avevano denunciato la scomparsa poche ore dopo. 8 giorni dopo la drammatica scoperta.

Leggi anche: Il suo cuore si ferma per 17 minuti: il racconto choc: “Cosa ho visto dopo la morte”

La scomparsa di Vittorio Buccioli

Vittorio Buccioli, un uomo di 58 anni residente a Ravenna, è stato trovato privo di vita dopo essere scomparso per 8 giorni. Il corpo di Buccioli è stato rinvenuto nella mattinata di martedì 29 luglio, in un fosso ai margini di una strada secondaria nelle vicinanze di Casalborsetti, in provincia di Ravenna, non lontano dalla sua abitazione. A pochi metri dal cadavere, nascosta tra la fitta vegetazione, è stata individuata anche la sua motocicletta, rimasta semisommersa tra le sterpaglie.

Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, ogni elemento suggerisce che la causa della morte sia stata un incidente stradale, probabilmente dovuto a una perdita di controllo del mezzo in un tratto poco visibile e coperto da vegetazione alta. La posizione del veicolo e del corpo ha reso estremamente complessa l’individuazione del luogo dell’accaduto, prolungando le ricerche da parte dei soccorritori e dei volontari.

La svolta nelle ricerche di Vittorio

La svolta nelle ricerche è arrivata grazie all’iniziativa del figlio di Vittorio Buccioli, che, non rassegnandosi all’assenza di risposte, ha deciso di tornare nella zona già controllata, seguendo le indicazioni fornite dal sistema di geolocalizzazione della moto. È stato lui a notare dei segni insoliti nell’erba, che hanno guidato i familiari verso la scoperta della motocicletta e, a poca distanza, del corpo senza vita dell’uomo.

Le autorità, coadiuvate da carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco, hanno avviato accertamenti immediati sul posto. Le ricerche erano iniziate subito dopo la denuncia dei familiari, e per giorni la comunità locale si era mobilitata lanciando appelli attraverso i social network, senza però ottenere risultati concreti fino al ritrovamento.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva