“Volo di metri”. Strage sull’asfalto, erano giovanissimi. Dramma in Italia

Una strada buia, il rumore improvviso di un impatto e una serata che si trasforma in tragedia nel giro di pochi istanti. Un’auto è uscita dalla sua traiettoria, finendo con violenza contro il muro di un’azienda: per i due giovani a bordo non c’è stato nulla da fare.

L’allarme ha richiamato sul posto i mezzi di soccorso in codice rosso, insieme alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco. Tuttavia, all’arrivo dei sanitari, le condizioni dei ragazzi erano già gravissime.

Incidente a Valgreghentino, auto contro il muro di un’azienda

Il drammatico incidente stradale è avvenuto nella serata di sabato 5 settembre a Valgreghentino, in provincia di Lecco. Erano circa le 21 quando la vettura, mentre percorreva via Pra’ Maggiore, ha perso il controllo e si è schiantata contro il muro di una ditta.

Nell’impatto hanno perso la vita Matteo Mamone, 26 anni, residente in paese, e Tarek Amari, 28enne originario di Brivio. Viaggiavano sulla stessa automobile quando si è verificato lo schianto.

Una dinamica ancora in parte avvolta dall’incertezza, sulla quale sono già stati avviati gli accertamenti necessari. Resta infatti da valutare che cosa abbia portato il conducente a non riuscire più a governare il mezzo.

Chi erano Matteo Mamone e Tarek Amari

Due vite spezzate troppo presto, a 26 e 28 anni, nella stessa auto e lungo la stessa strada. La notizia della morte di Matteo Mamone e Tarek Amari ha lasciato sgomento il territorio, colpito da un evento improvviso e devastante.

Secondo quanto riportato nelle prime informazioni disponibili, l’auto avrebbe improvvisamente deviato dalla propria traiettoria. Pochi metri, forse pochi secondi, prima dell’impatto violentissimo contro la parete dell’azienda.

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